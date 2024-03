MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX am Mittag

Derzeit halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,11 Prozent höher bei 26 023,90 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 249,392 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,082 Prozent auf 25 974,04 Punkte an der Kurstafel, nach 25 995,47 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 154,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25 955,97 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,481 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2024, wurde der MDAX mit 25 820,64 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 737,58 Punkten gehandelt. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, bei 29 172,98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,03 Prozent nach unten. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Aroundtown SA (+ 6,95 Prozent auf 1,79 EUR), Delivery Hero (+ 4,21 Prozent auf 22,88 EUR), HelloFresh (+ 3,95 Prozent auf 11,84 EUR), LANXESS (+ 3,59 Prozent auf 23,66 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,99 Prozent auf 132,55 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil RATIONAL (-3,90 Prozent auf 701,50 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,22 Prozent auf 37,21 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,95 Prozent auf 115,90 EUR), Jungheinrich (-1,69 Prozent auf 31,50 EUR) und Fraport (-1,46 Prozent auf 50,04 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 374 821 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 17,030 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,79 erwartet. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at