RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|MDAX-Performance
|
25.06.2026 17:59:02
MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Sitzung im Plus
Am Donnerstag tendierte der MDAX via XETRA zum Handelsende 0,45 Prozent fester bei 32 063,04 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 349,317 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,372 Prozent auf 32 038,14 Punkte an der Kurstafel, nach 31 919,25 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 863,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 32 193,64 Punkten.
MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 1,97 Prozent. Vor einem Monat, am 25.05.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32 807,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, wurde der MDAX auf 28 821,32 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 925,98 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 3,50 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,95 Prozent auf 97,55 EUR), Sartorius vz (+ 4,92 Prozent auf 230,20 EUR), TUI (+ 4,46 Prozent auf 7,72 EUR), TAG Immobilien (+ 4,10 Prozent auf 13,98 EUR) und thyssenkrupp (+ 3,55 Prozent auf 11,09 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-9,35 Prozent auf 76,60 EUR), HENSOLDT (-6,70 Prozent auf 64,34 EUR), AUMOVIO (-4,84 Prozent auf 36,40 EUR), RENK (-3,64 Prozent auf 40,90 EUR) und Nemetschek SE (-3,16 Prozent auf 52,05 EUR) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7 513 890 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,494 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RENK
|
17:58
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagmittag Verluste (finanzen.at)
|
09:30
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
25.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
24.06.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
24.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.06.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX mittags schwächer (finanzen.at)