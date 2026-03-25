WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

XETRA-Handel im Fokus 25.03.2026 09:30:00

MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Beim MDAX lassen sich aktuell erneut Gewinne beobachten.

Am Mittwoch steigt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 2,50 Prozent auf 28 828,98 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 336,385 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 1,22 Prozent auf 28 468,91 Punkte an der Kurstafel, nach 28 125,11 Punkten am Vortag.

Bei 28 828,98 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 28 468,91 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 5,68 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 25.02.2026, bei 31 431,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30 302,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, betrug der MDAX-Kurs 28 929,77 Punkte.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,94 Prozent nach. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell LANXESS (+ 9,53 Prozent auf 15,28 EUR), JENOPTIK (+ 6,50 Prozent auf 27,20 EUR), PUMA SE (+ 4,93 Prozent auf 22,14 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,66 Prozent auf 33,66 EUR) und AIXTRON SE (+ 4,55 Prozent auf 35,14 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil HELLA GmbH (-0,14 Prozent auf 73,30 EUR), HUGO BOSS (+ 0,38 Prozent auf 36,92 EUR), United Internet (+ 0,65 Prozent auf 27,86 EUR), IONOS (+ 0,98 Prozent auf 25,70 EUR) und freenet (+ 1,08 Prozent auf 26,28 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 820 907 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 33,579 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,48 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,93 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

23.03.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
16.03.26 PUMA Neutral UBS AG
09.03.26 PUMA Halten DZ BANK
05.03.26 PUMA Outperform Bernstein Research
02.03.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
