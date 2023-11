MDAX-Handel aktuell: MDAX im Plus

Am Montag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,25 Prozent stärker bei 26 349,88 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 243,302 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,074 Prozent fester bei 26 303,30 Punkten in den Montagshandel, nach 26 283,89 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 448,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 260,92 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 20.10.2023, wies der MDAX einen Wert von 24 065,65 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, betrug der MDAX-Kurs 27 153,23 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 746,02 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 3,43 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 3,67 Prozent auf 27,66 EUR), Gerresheimer (+ 3,33 Prozent auf 86,90 EUR), PUMA SE (+ 2,65 Prozent auf 54,30 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,40 Prozent auf 125,85 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,29 Prozent auf 6,07 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Aurubis (-4,18 Prozent auf 77,42 EUR), SMA Solar (-1,26 Prozent auf 54,75 EUR), WACKER CHEMIE (-1,24 Prozent auf 119,30 EUR), Evonik (-1,11 Prozent auf 18,29 EUR) und ENCAVIS (-1,09 Prozent auf 13,61 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 3 370 145 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 16,514 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. RTL-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,87 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at