Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|MDAX-Kursverlauf
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30.10.2026 12:26:50
MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit Abgaben
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,77 Prozent schwächer bei 30 560,81 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 342,208 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,177 Prozent auf 30 744,04 Punkte an der Kurstafel, nach 30 798,65 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des MDAX betrug 30 519,60 Punkte, das Tageshoch hingegen 30 766,28 Zähler.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 2,08 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 30.09.2026, mit 30 842,53 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der MDAX 32 216,66 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 884,31 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 1,35 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im MDAX
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell PUMA SE (+ 6,55 Prozent auf 26,86 EUR), CTS Eventim (+ 2,20 Prozent auf 64,95 EUR), Nemetschek SE (+ 2,11 Prozent auf 74,95 EUR), AUTO1 (+ 1,58 Prozent auf 18,63 EUR) und Talanx (+ 1,10 Prozent auf 128,40 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Siltronic (-6,83 Prozent auf 58,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,18 Prozent auf 51,60 EUR), Bechtle (-5,67 Prozent auf 33,60 EUR), Elmos Semiconductor (-4,77 Prozent auf 123,80 EUR) und DEUTZ (-4,72 Prozent auf 9,68 EUR).
Die teuersten Unternehmen im MDAX
Im MDAX sticht die Evonik-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 873 799 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 41,082 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 4,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index weist die Aroundtown SA-Aktie mit 9,41 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,43
|-2,72%
|AUTO1
|18,25
|-0,33%
|Bechtle AG
|33,46
|-5,80%
|CTS Eventim
|64,50
|1,74%
|DEUTZ AG
|9,55
|-6,79%
|Elmos Semiconductor
|119,80
|-6,99%
|Evonik AG
|21,02
|-0,19%
|Nemetschek SE
|74,60
|1,36%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,44
|-0,35%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|46,31
|1,18%
|PUMA SE
|26,42
|5,18%
|Siltronic AG
|58,15
|-6,59%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|50,95
|-6,00%
|Talanx AG
|128,00
|0,71%
|thyssenkrupp AG
|12,01
|-3,34%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 472,32
|-1,06%
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