MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Der MDAX gewinnt am fünften Tag der Woche an Wert.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,47 Prozent stärker bei 27 281,88 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 265,473 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,061 Prozent stärker bei 27 169,42 Punkten, nach 27 152,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Freitag bei 27 162,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 355,30 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2024, betrug der MDAX-Kurs 25 790,13 Punkte. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 18.07.2024, bei 25 587,44 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 18.10.2023, den Wert von 24 702,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 1,65 Prozent zu Buche. Bei 27 641,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 476,10 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell thyssenkrupp (+ 5,45 Prozent auf 3,35 EUR), TRATON (+ 3,41 Prozent auf 30,35 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,32 Prozent auf 63,85 EUR), K+S (+ 3,09 Prozent auf 11,00 EUR) und Stabilus SE (+ 2,91 Prozent auf 37,15 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil HelloFresh (-1,38 Prozent auf 8,55 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,31 Prozent auf 143,10 EUR), LEG Immobilien (-1,18 Prozent auf 92,14 EUR), GEA (-1,13 Prozent auf 47,10 EUR) und Gerresheimer (-0,93 Prozent auf 85,10 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 653 860 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 19,755 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

