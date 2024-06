MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Dienstagnachmittag

Um 15:42 Uhr sinkt der MDAX im XETRA-Handel um 0,65 Prozent auf 26 787,76 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 240,325 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 26 963,49 Punkte an der Kurstafel, nach 26 963,49 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 617,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 963,49 Punkten lag.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 300,82 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 987,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, einen Stand von 27 264,89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 verlor der Index bereits um 0,188 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell freenet (+ 3,10 Prozent auf 25,26 EUR), Ströer SE (+ 1,45 Prozent auf 66,45 EUR), KRONES (+ 1,11 Prozent auf 127,40 EUR), WACKER CHEMIE (+ 0,99 Prozent auf 100,95 EUR) und Befesa (+ 0,67 Prozent auf 33,00 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil LANXESS (-3,51 Prozent auf 23,93 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,97 Prozent auf 114,20 EUR), Nordex (-2,52 Prozent auf 14,31 EUR), Siltronic (-2,50 Prozent auf 72,25 EUR) und thyssenkrupp (-2,32 Prozent auf 4,51 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 326 768 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,890 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,03 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

