MDAX-Handel aktuell: Zum Start Gewinne im MDAX

Wie bereits am Vortag richtet sich der MDAX auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Am Donnerstag notiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,06 Prozent stärker bei 26 330,31 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 240,857 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,121 Prozent auf 26 345,91 Punkte an der Kurstafel, nach 26 313,98 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 26 319,75 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 368,31 Zähler.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,545 Prozent. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 23 844,34 Punkten. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, wies der MDAX einen Stand von 27 520,30 Punkten auf. Am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, lag der MDAX-Kurs bei 25 593,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 3,36 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 626,97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 1,15 Prozent auf 18,54 EUR), JENOPTIK (+ 1,13 Prozent auf 25,00 EUR), AIXTRON SE (+ 1,12 Prozent auf 33,36 EUR), Talanx (+ 1,07 Prozent auf 66,40 EUR) und Befesa (+ 0,89 Prozent auf 31,88 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen K+S (-1,22 Prozent auf 14,15 EUR), HelloFresh (-1,18 Prozent auf 14,25 EUR), WACKER CHEMIE (-0,89 Prozent auf 111,90 EUR), LANXESS (-0,84 Prozent auf 22,35 EUR) und RATIONAL (-0,76 Prozent auf 585,50 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. 389 521 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,992 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,26 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at