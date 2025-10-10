Befesa Aktie
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
Befesa Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Befesa vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,40 Euro belassen. Der Recycling-Spezialist dürfte starke Kennziffern ausweisen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem Umsatzplus von 11,6 Prozent und einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) von 27,5 Prozent./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Befesa
|12:20
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.09.25
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
