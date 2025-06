MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren eingebracht

Das CTS Eventim-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das CTS Eventim-Papier letztlich bei 31,67 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das CTS Eventim-Papier investiert hätte, befänden sich nun 315,756 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33 691,19 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Anteils am 12.06.2025 auf 106,70 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 236,91 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte CTS Eventim einen Börsenwert von 10,35 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 fand der erste Handelstag des CTS Eventim-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des CTS Eventim-Papiers bei 25,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at