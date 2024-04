MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CTS Eventim-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit CTS Eventim-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 43,48 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 229,991 CTS Eventim-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 342,23 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 11.04.2024 auf 84,10 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 93,42 Prozent.

CTS Eventim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,07 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines CTS Eventim-Anteils lag damals bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at