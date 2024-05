MDAX-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Über diese Dividende können sich Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St am 16.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR auszuzahlen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,25 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das Fresenius Medical Care (FMC) St-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 41,72 EUR. Der Dividendenabschlag auf den Fresenius Medical Care (FMC) St-Titel erfolgt am 17.05.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 weist der Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3,13 Prozent auf. Somit fiel die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,66 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktienkurs via XETRA um 39,75 Prozent reduziert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -21,07 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen im Peergroup-Vergleich

Im Vergleich mit der Peergroup (Drägerwerk, STRATEC SE, Fresenius SE) schneidet Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2023 nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Auch in puncto Dividendenrendite kann die Dividenden-Aktie nicht so gut abschneiden wie die Konkurrenz. Die stärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Drägerwerk mit einer Dividendenzahlung in Höhe von 1,80 EUR und einer Dividendenrendite von 1,80 Prozent.

Dividendenprognose von Fresenius Medical Care (FMC) St

Für 2024 gehen Analysten von FactSet von einer Senkung der Dividende auf 1,08 EUR aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,58 Prozent fallen.

Wichtigste Eckdaten von Fresenius Medical Care (FMC) St

Der Börsenwert des MDAX-Unternehmens Fresenius Medical Care (FMC) St steht aktuell bei 12,341 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie Fresenius Medical Care (FMC) St verfügt über ein KGV von aktuell 22,32. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Fresenius Medical Care (FMC) St einen Umsatz von 19,454 Mrd.EUR sowie ein EPS von 1,70 EUR.

Redaktion finanzen.at