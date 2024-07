MDAX-Papier GEA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GEA von vor einem Jahr verdient

Das GEA-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der GEA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 36,63 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die GEA-Aktie investiert hat, hat nun 273,000 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 898,17 EUR, da sich der Wert einer GEA-Aktie am 05.07.2024 auf 39,92 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 10 898,17 EUR entspricht einer Performance von +8,98 Prozent.

GEA war somit zuletzt am Markt 6,76 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at