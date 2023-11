MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das HELLA GmbH-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des HELLA GmbH-Papiers betrug an diesem Tag 46,98 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,286 HELLA GmbH-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 681,57 EUR, da sich der Wert einer HELLA GmbH-Aktie am 22.11.2023 auf 79,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 68,16 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete HELLA GmbH eine Marktkapitalisierung von 8,81 Mrd. Euro. HELLA GmbH-Anteile wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer HELLA GmbH-Aktie auf 27,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at