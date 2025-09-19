Schwacher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag

Anleger in Frankfurt treten am fünften Tag der Woche den Rückzug an.

Am Freitag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,73 Prozent schwächer bei 30 248,12 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 310,299 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,122 Prozent auf 30 507,76 Punkte an der Kurstafel, nach 30 470,71 Punkten am Vortag.

Bei 30 536,32 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30 209,93 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 0,003 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 19.08.2025, einen Stand von 30 984,89 Punkten auf. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 19.06.2025, bei 29 120,07 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 19.09.2024, bei 26 265,94 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 17,61 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 135,20 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell IONOS (+ 2,81 Prozent auf 42,10 EUR), HELLA GmbH (+ 1,63 Prozent auf 81,30 EUR), Aroundtown SA (+ 1,60 Prozent auf 3,30 EUR), Nordex (+ 1,44 Prozent auf 21,10 EUR) und Fraport (+ 1,42 Prozent auf 75,25 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Scout24 (-4,32 Prozent auf 104,00 EUR), Delivery Hero (-4,00 Prozent auf 28,56 EUR), PUMA SE (-3,18 Prozent auf 21,89 EUR), AUTO1 (-2,76 Prozent auf 28,18 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,56 Prozent auf 62,75 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 379 319 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 28,405 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Die TUI-Aktie verzeichnet mit 6,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 17,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

