MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in K+S eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

K+S-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20,62 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die K+S-Aktie investiert hat, hat nun 48,497 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 536,61 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 21.10.2024 auf 11,07 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 46,34 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von K+S belief sich zuletzt auf 1,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at