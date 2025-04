HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für K+S von 11,70 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zölle könnten die Preise der Düngemittel für US-Farmer drastisch verändern, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Viel hänge aber noch von den Verhandlungen zwischen den USA und Kanada ab. Daher sei es im Moment schwer, Vorhersagen zu treffen. Die Kalipreise in den USA berührten unterdessen auch die Preisentwicklung in anderen Staaten./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



