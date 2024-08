MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein KION GROUP-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in KION GROUP-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der KION GROUP-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 36,85 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 271,370 KION GROUP-Aktien. Die gehaltenen KION GROUP-Papiere wären am 12.08.2024 9 145,18 EUR wert, da der Schlussstand 33,70 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,55 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete KION GROUP eine Marktkapitalisierung von 4,33 Mrd. Euro. Das KION GROUP-Papier wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der KION GROUP-Aktie wurde der Erstkurs mit 24,19 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at