MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine KION GROUP-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in KION GROUP eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 31.10.2013 wurden KION GROUP-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen KION GROUP-Anteile an diesem Tag bei 30,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 33,333 KION GROUP-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen KION GROUP-Aktien wären am 30.10.2023 961,67 EUR wert, da der Schlussstand 28,85 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,83 Prozent eingebüßt.

Der KION GROUP-Wert an der Börse wurde auf 3,69 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der KION GROUP-Aktie fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das KION GROUP-Papier bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at