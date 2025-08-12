KION GROUP Aktie
|57,10EUR
|-0,20EUR
|-0,35%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion auf "Hold" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Auftragseingang im Segment für Lieferketten-Lösungen (SCS) habe im zweiten Quartal die Erwartungen locker übertroffen, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aufträge aus dem Online-Handel hätten dem Anbieter von Logistiktechnik ein Rekordquartal verschafft./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
57,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,68%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
57,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,43%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AGmehr Nachrichten
|
11.08.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
06.08.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
06.08.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
05.08.25
|MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
31.07.25
|XETRA-Handel: MDAX beendet den Handel im Plus (finanzen.at)