HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Hold" belassen. Vergleichsweise höhere Nachfrage nach Gegengewichtsstaplern in der Branche sei der Profitabilität der Frankfurter laut ihrem Finanzchef zuträglich, schrieb Lasse Stueben nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
KION GROUP AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt: Hold
Hold
Kurs*:
59,50 €
Abst. Kursziel*: -9,24%
-9,24%
Rating update: Hold
Hold
Kurs aktuell:
58,65 €
Abst. Kursziel aktuell: -7,93%
-7,93%
Analyst Name::
Lasse Stueben
KGV*:
-
10:00
KION GROUP Hold
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|31.07.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|KION GROUP AG
|58,65
|-1,01%
