KION GROUP Aktie

57,50EUR -1,05EUR -1,79%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

09.09.2025 12:15:25

KION GROUP Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 57 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erwartungen an eine zyklische Erholung seien im Bereich der Lagerautomation gestiegen, womit laut dem Experten Lucas Ferhani der Druck wächst, unter dem die Branche steht. Wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, sieht er bei Jungheinrich im Vergleich zu Kion mehr Wertpotenzial, da Kion eine Erholung und die deutschen Staatsausgaben schon einpreise./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 11:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
58,25 € 		Abst. Kursziel*:
6,44%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
57,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,83%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

