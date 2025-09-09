NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 57 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erwartungen an eine zyklische Erholung seien im Bereich der Lagerautomation gestiegen, womit laut dem Experten Lucas Ferhani der Druck wächst, unter dem die Branche steht. Wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, sieht er bei Jungheinrich im Vergleich zu Kion mehr Wertpotenzial, da Kion eine Erholung und die deutschen Staatsausgaben schon einpreise./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 11:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.