MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde die WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 123,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in WACKER CHEMIE-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,812 WACKER CHEMIE-Aktien. Die gehaltenen WACKER CHEMIE-Aktien wären am 15.10.2024 69,40 EUR wert, da der Schlussstand 85,50 EUR betrug. Mit einer Performance von -30,60 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war WACKER CHEMIE zuletzt 4,37 Mrd. Euro wert. Am 10.04.2006 fand der erste Handelstag des WACKER CHEMIE-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines WACKER CHEMIE-Anteils bei 90,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

