MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Delivery Hero-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Am 16.07.2019 wurden Delivery Hero-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 40,70 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 24,570 Delivery Hero-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.07.2024 gerechnet (20,52 EUR), wäre die Investition nun 504,18 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -49,58 Prozent.

Der Börsenwert von Delivery Hero belief sich zuletzt auf 5,88 Mrd. Euro. Am 30.06.2017 fand der erste Handelstag des Delivery Hero-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Delivery Hero-Aktie belief sich damals auf 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at