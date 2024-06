MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Delivery Hero-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Delivery Hero-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Delivery Hero-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 36,69 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Delivery Hero-Aktie investierten, hätten nun 27,255 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 794,77 EUR, da sich der Wert einer Delivery Hero-Aktie am 03.06.2024 auf 29,16 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 20,52 Prozent.

Delivery Hero markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,87 Mrd. Euro. Das Delivery Hero-Papier wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Delivery Hero-Anteils bei 26,90 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

