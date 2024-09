MDAX-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 64,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,408 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 549,00 EUR, da sich der Wert einer Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am 06.09.2024 auf 35,63 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 549,00 EUR, was einer negativen Performance von 45,10 Prozent entspricht.

Alle Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at