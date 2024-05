MDAX-Titel GEA-Aktie: Über diese Dividende können sich GEA-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich GEA-Aktionäre über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Titel GEA am 30.04.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR auszuzahlen. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 5,26 Prozent angehoben. Die Gesamtausschüttung von GEA beziffert sich auf 163,72 Mio. EUR. Damit wurde das Niveau der GEA-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 2,59 Prozent nach oben angepasst.

GEA-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das GEA-Papier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 37,90 EUR. Heute wird das GEA-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem GEA-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenauszahlung an die GEA-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Das GEA-Wertpapier verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 2,65 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch bei 2,49 Prozent lag.

Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren ist der Kurs von GEA via XETRA 5,63 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 25,17 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (KRONES) schneidet GEA im Jahr 2023 nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Auch in puncto Dividendenrendite sticht GEA als Aktie mit höchster Rendite hervor. Mit einer Dividende in Höhe von 2,20 EUR stellt KRONES im Peergroup-Vergleich die stärkste Dividenden-Aktie dar, während GEA bei der Dividendenrendite mit 2,65 Prozent besser abschneidet.

GEA-Dividendenvorhersage

Für 2024 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,09 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,87 Prozent hinzugewinnen.

Basisinformationen zu GEA

Der Börsenwert des MDAX-Unternehmens GEA steht aktuell bei 6,167 Mrd. EUR. Das GEA-KGV beträgt aktuell 16,53. Im Jahr 2023 erzielte GEA einen Umsatz von 5,373 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 2,28 EUR.

Redaktion finanzen.at