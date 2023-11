MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: Hätte sich eine Anlage in HELLA GmbH vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?

So viel hätten Anleger mit einem frühen HELLA GmbH-Investment verlieren können.

Das HELLA GmbH-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die HELLA GmbH-Anteile bei 79,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das HELLA GmbH-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,263 HELLA GmbH-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.11.2023 auf 78,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,37 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,63 Prozent verringert.

HELLA GmbH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,59 Mrd. Euro gelistet. Am 11.11.2014 wagte die HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs des HELLA GmbH-Papiers bei 27,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at