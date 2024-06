MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in HOCHTIEF eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades HOCHTIEF-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die HOCHTIEF-Aktie 81,55 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,262 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.06.2024 auf 98,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 206,62 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +20,66 Prozent.

HOCHTIEF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at