MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor 3 Jahren bedeutet

Am 23.07.2021 wurden KION GROUP-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 89,96 EUR. Bei einem KION GROUP-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 111,161 KION GROUP-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 403,07 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 22.07.2024 auf 39,61 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -55,97 Prozent.

Der Marktwert von KION GROUP betrug jüngst 5,10 Mrd. Euro. Die KION GROUP-Aktie ging am 28.06.2013 an die Börse XETRA. Ihren ersten Handelstag begann die KION GROUP-Aktie bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at