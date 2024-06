MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LEG Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.

Am 19.06.2021 wurde das LEG Immobilien-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 122,05 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEG Immobilien-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,193 LEG Immobilien-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des LEG Immobilien-Papiers auf 75,22 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 616,30 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -38,37 Prozent.

LEG Immobilien wurde am Markt mit 5,55 Mrd. Euro bewertet. Am 01.02.2013 wagte die LEG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines LEG Immobilien-Anteils bei 44,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at