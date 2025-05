MDAX-Titel RTL-Aktie: RTL reduziert Dividende

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die RTL-Dividende aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Papier RTL am 30.04.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 2,13 EUR je Aktie vereinbart. Damit wurde die RTL-Dividende im Vorjahresvergleich um 8,97 Prozent abgeschwächt. Somit vergütet RTL die Aktionäre insgesamt mit 516,00 Mio. EUR. Damit wurde die RTL-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 25,86 Prozent vermindert.

Entwicklung der RTL-Dividendenrendite

Das RTL-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 36,00 EUR aus dem XETRA-Handel. Der Dividendenabschlag auf den RTL-Titel erfolgt am 02.05.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem RTL-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die RTL-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 weist das RTL-Papier eine Dividendenrendite von 7,96 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 6,69 Prozent.

Vergleich von Aktienkurs und realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von RTL via XETRA 23,63 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 143,78 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen in der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (ProSiebenSat1 Media SE) schneidet RTL 2024 als Top-Dividenden-Aktie ab. Neben einer Spitzen-Dividende stellt die Top-Dividenden-Aktie die Konkurrenz auch mit der höchsten Dividendenrendite in den Schatten. ProSiebenSat1 Media SE folgt in der Peergroup auf Dividenden-Aktie RTL mit einer Dividendenausschüttung von 0,05 EUR und einer Dividendenrendite von 1,01 Prozent.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie RTL

Für das Jahr 2025 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 3,85 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 11,39 Prozent zulegen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie RTL

Der Börsenwert des MDAX-Unternehmens RTL beträgt aktuell 5,571 Mrd. EUR. RTL besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,98. 2024 setzte RTL 6,254 Mrd. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 2,97 EUR.

Redaktion finanzen.at