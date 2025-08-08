Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels fester

Der MDAX bleibt auch am Freitag auf Erholungskurs.

Am Freitag steht der MDAX um 09:13 Uhr via XETRA 0,33 Prozent im Plus bei 31 435,84 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 318,254 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,015 Prozent schwächer bei 31 326,85 Punkten, nach 31 331,47 Punkten am Vortag.

Bei 31 292,25 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 31 436,36 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 3,23 Prozent nach oben. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 08.07.2025, bei 31 057,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 554,24 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.08.2024, stand der MDAX noch bei 24 106,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 22,23 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Bechtle (+ 11,39 Prozent auf 41,08 EUR), United Internet (+ 1,85 Prozent auf 26,36 EUR), RTL (+ 1,61 Prozent auf 34,70 EUR), thyssenkrupp (+ 1,58 Prozent auf 9,77 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,56 Prozent auf 104,00 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Talanx (-2,75 Prozent auf 120,30 EUR), Jungheinrich (-1,60 Prozent auf 33,24 EUR), Fraport (-1,07 Prozent auf 74,00 EUR), HENSOLDT (-0,83 Prozent auf 89,85 EUR) und flatexDEGIRO (-0,64 Prozent auf 27,76 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 296 357 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 31,246 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die TUI-Aktie hat mit 6,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at