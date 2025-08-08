RTL Aktie
|34,70EUR
|0,35EUR
|1,02%
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
RTL Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RTL Group nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) habe im ersten Halbjahr über dem Durchschnitt der Analystenerwartungen gelegen, schrieb Adam Berlin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv wertete der Experte auch, dass der Medienkonzern die diesjährigen Ziele bestätigt habe - auch wenn dies im zweiten Halbjahr von einem anziehenden Werbewachstum abhängig sei./rob/tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RTL Neutral
|
Unternehmen:
RTL
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34,85 €
|
Abst. Kursziel*:
-16,79%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,43%
|
Analyst Name::
Adam Berlin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RTLmehr Nachrichten
|
12:27
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:20
|ROUNDUP: RTL bestätigt nach schwierigem Halbjahr Prognose - Aktie gefragt (dpa-AFX)
|
11:52
|Jung und Alt: Die Kandidaten für das 'Sommerhaus der Stars' (dpa-AFX)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
08:04
|RTL bestätigt nach schwierigem ersten Halbjahr Prognose (dpa-AFX)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
Analysen zu RTLmehr Analysen
|12:07
|RTL Neutral
|UBS AG
|09:38
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.25
|RTL Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|RTL Hold
|Warburg Research
|12:07
|RTL Neutral
|UBS AG
|09:38
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.25
|RTL Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|RTL Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12:07
|RTL Neutral
|UBS AG
|09:38
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.25
|RTL Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|RTL Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|34,65
|0,87%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:18
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|12:18
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|12:17
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|12:15
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:14
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|12:09
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:07
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12:07
|RTL Neutral
|UBS AG
|11:44
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:43
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:43
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|11:41
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|11:40
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:40
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11:23
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:19
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:17
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|11:07
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:05
|Nestlé Add
|Baader Bank
|11:04
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:00
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:58
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10:27
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:20
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|10:15
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:13
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|10:07
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:07
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:58
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.