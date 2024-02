MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: Hätte sich eine CTS Eventim-Anlage vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Das CTS Eventim-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das CTS Eventim-Papier an diesem Tag bei 65,00 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CTS Eventim-Aktie investiert, befänden sich nun 15,385 CTS Eventim-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.02.2024 auf 65,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 000,00 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um Prozent verringert.

Der CTS Eventim-Wert an der Börse wurde auf 6,03 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA war der 01.02.2000. Der Erstkurs des CTS Eventim-Papiers belief sich damals auf 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at