MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CTS Eventim-Aktie Anlegern gebracht.

Am 11.10.2023 wurden CTS Eventim-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die CTS Eventim-Aktie bei 57,05 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 17,528 CTS Eventim-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.10.2024 gerechnet (96,30 EUR), wäre das Investment nun 1 687,99 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 68,80 Prozent.

CTS Eventim war somit zuletzt am Markt 9,24 Mrd. Euro wert. Am 01.02.2000 wagte die CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der CTS Eventim-Anteilsschein bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

