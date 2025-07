MDAX aktuell: MDAX liegt am Nachmittag im Plus

Der MDAX zeigt am Montagnachmittag eine positive Tendenz.

Um 15:41 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,85 Prozent auf 30 539,32 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 307,968 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,118 Prozent höher bei 30 316,61 Punkten in den Montagshandel, nach 30 280,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 566,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 247,16 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 875,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 24 640,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 728,13 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 18,74 Prozent aufwärts. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 384,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Bilfinger SE (+ 7,27 Prozent auf 90,05 EUR), AUTO1 (+ 5,82 Prozent auf 28,00 EUR), thyssenkrupp (+ 5,24 Prozent auf 9,69 EUR), CTS Eventim (+ 2,54 Prozent auf 105,00 EUR) und IONOS (+ 2,46 Prozent auf 39,55 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil HelloFresh (-2,93 Prozent auf 8,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,61 Prozent auf 52,20 EUR), KRONES (-2,28 Prozent auf 137,20 EUR), AIXTRON SE (-1,89 Prozent auf 16,12 EUR) und Bechtle (-1,80 Prozent auf 37,04 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 788 623 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 28,095 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,30 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 12,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

