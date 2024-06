MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Evonik von vor 3 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Evonik-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Evonik-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 28,08 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 356,125 Evonik-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2024 auf 19,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 801,99 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 31,98 Prozent.

Am Markt war Evonik jüngst 8,90 Mrd. Euro wert. Die Evonik-Aktie ging am 25.04.2013 an die Börse XETRA. Den ersten Handelstag begann der Evonik-Anteilsschein bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at