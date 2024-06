MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KION GROUP-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem KION GROUP-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 32,95 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,035 KION GROUP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des KION GROUP-Papiers auf 40,31 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,34 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 22,34 Prozent.

Der Börsenwert von KION GROUP belief sich zuletzt auf 5,24 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der KION GROUP-Aktie fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Ein KION GROUP-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at