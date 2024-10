MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in KION GROUP eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 22.10.2019 wurde die KION GROUP-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das KION GROUP-Papier bei 51,70 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,934 KION GROUP-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 68,09 EUR, da sich der Wert einer KION GROUP-Aktie am 21.10.2024 auf 35,20 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 68,09 EUR entspricht einer negativen Performance von 31,91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von KION GROUP belief sich zuletzt auf 4,73 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der KION GROUP-Aktie fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des KION GROUP-Papiers wurde der Erstkurs mit 24,19 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at