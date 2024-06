MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LEG Immobilien-Aktien verdienen können.

Am 05.06.2014 wurde die LEG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 47,79 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 209,235 LEG Immobilien-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.06.2024 gerechnet (83,24 EUR), wäre das Investment nun 17 416,74 EUR wert. Mit einer Performance von +74,17 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

LEG Immobilien wurde am Markt mit 6,14 Mrd. Euro bewertet. LEG Immobilien-Anteile wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des LEG Immobilien-Papiers bei 44,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at