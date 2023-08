MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes RATIONAL-Investment eingefahren

Bei einem frühen Investment in RATIONAL-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die RATIONAL-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 667,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,499 RATIONAL-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 23.08.2023 auf 684,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 026,24 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 026,24 EUR, was einer positiven Performance von 2,62 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von RATIONAL belief sich zuletzt auf 7,78 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der RATIONAL-Anteile an der Börse XETRA war der 03.03.2000. Der Erstkurs des RATIONAL-Papiers lag beim Börsengang bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at