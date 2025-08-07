RATIONAL Aktie

651,50EUR 15,50EUR 2,44%
RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

07.08.2025 09:12:06

RATIONAL Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Rational von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 730 auf 750 Euro angehoben. Simon Keller attestierte dem Großküchenausstatter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein solides zweites Quartal. Außerdem rechnet er mit niedrigeren Investitionen. Die operativen Entwicklungen im ersten Halbjahr seien vielversprechend und die Qualität der Produkte stehe im Wettbewerbsvergleich nicht zur Debatte. Alle dies erkläre seine Kaufempfehlung./rob/tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 		Kursziel:
750,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
646,00 € 		Abst. Kursziel*:
16,10%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
651,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,12%
Analyst Name::
Simon Keller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RATIONAL AGmehr Nachrichten

Analysen zu RATIONAL AGmehr Analysen

09:12 RATIONAL Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.08.25 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 RATIONAL Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.25 RATIONAL Hold Warburg Research
06.08.25 RATIONAL Neutral UBS AG
