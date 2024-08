MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ströer SE von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ströer SE-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Ströer SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ströer SE-Papier bei 17,05 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 586,510 Ströer SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2024 34 486,80 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58,80 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +244,87 Prozent.

Ströer SE wurde am Markt mit 3,30 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der Ströer SE-Aktie an der Börse XETRA war der 15.07.2010. Der Erstkurs der Ströer SE-Aktie lag beim Börsengang bei 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at