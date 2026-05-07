MDU Resources Group Aktie
WKN: 858925 / ISIN: US5526901096
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07.05.2026 14:43:07
MDU Resources Q1 Profit Drops
(RTTNews) - MDU Resources (MDU) released earnings for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $80.8 million, or $0.39 per share. This compares with $82.0 million, or $0.40 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 10.2% to $606.0 million from $674.8 million last year.
MDU Resources earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $80.8 Mln. vs. $82.0 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.40 last year. -Revenue: $606.0 Mln vs. $674.8 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.93 To $ 1.00
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