MDU Resources Q1 Profit Drops

(RTTNews) - MDU Resources (MDU) released earnings for first quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line totaled $80.8 million, or $0.39 per share. This compares with $82.0 million, or $0.40 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 10.2% to $606.0 million from $674.8 million last year.

MDU Resources earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $80.8 Mln. vs. $82.0 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.40 last year. -Revenue: $606.0 Mln vs. $674.8 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.93 To $ 1.00