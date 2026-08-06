MDU Resources Group Aktie
WKN: 858925 / ISIN: US5526901096
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06.08.2026 14:38:47
MDU Resources Q2 Income Rises
(RTTNews) - MDU Resources (MDU) released a profit for its second quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $21.3 million, or $0.10 per share. This compares with $13.7 million, or $0.07 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.8% to $375.2 million from $351.2 million last year.
MDU Resources earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $21.3 Mln. vs. $13.7 Mln. last year. -EPS: $0.10 vs. $0.07 last year. -Revenue: $375.2 Mln vs. $351.2 Mln last year.
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