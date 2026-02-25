MediaAlpha A legte Quartalsergebnis vor

MediaAlpha A hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

MediaAlpha A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 291,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 300,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,390 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 28,78 Prozent auf 1,11 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 864,70 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at