Medpace: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Medpace präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,67 USD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,03 Prozent auf 708,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 536,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 15,28 USD beziffert. Im Vorjahr waren 12,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Medpace im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,53 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
