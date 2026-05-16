Quantum Computing Aktie

Quantum Computing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080

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16.05.2026 22:15:00

Meet the Quantum Computing Stock That Could Crush IonQ in 2026

Given the wild success that quantum computing start-ups like IonQ (NYSE: IONQ) enjoyed in 2025, it's no surprise that even more new players have entered the field in 2026.One of these contenders for quantum dominance is Infleqtion (NYSE: INFQ), which briefly reached a market cap of $6 billion in April, despite going public only in February.But could this scrappy upstart's performance really crush the more established IonQ in 2026? I believe it could. Here's how Infleqtion might pull it off.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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