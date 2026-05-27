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27.05.2026 06:31:29
Mega: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Mega präsentierte am 25.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,03 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mega noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 INR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mega im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 17,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,080 INR im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Umsatzseitig wurden 77,24 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Mega 61,35 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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